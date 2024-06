Mourinho, presentazione in grande stile al Fenerbahce: “questa maglia è la mia pelle” | FOTO

Una presentazione in grande stile: José Mourinho inizia la nuova avventura sulla panchina del Fenerbahce dopo la delusione dell’esonero dalla Roma. Lo Special One è arrivato in Turchia con grandi ambizioni e le prime parole dell’allenatore hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

“Innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro amore. L’amore che ho sentito fin dal primo momento in cui il mio nome è stato associato al Fenerbahce. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso sento di essere amato prima. Questa per me è una grande responsabilità. Sento e vi prometto che da questo momento appartengo alla vostra famiglia. Questa maglietta è la mia pelle”, sono le parole di Mourinho.

“Voglio lavorare per il calcio turco, per la lega turca. Voglio aiutare a migliorare, ma la cosa più importante per me non è il calcio turco, non è la lega turca, ma il Fenebahce. Per finire, voglio dire che dal momento in cui ho firmato il mio contratto, i vostri sogni sono i miei sogni”, conclude lo Special One. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

José Mourinho went to the Fenerbahce stadium to introduce himself for 15 minutes and this is how the stadium looked.

Next season is going to be fun.pic.twitter.com/5f4QlWcQ8e

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) June 2, 2024