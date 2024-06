Mourinho, spesa dalla Roma? L’annuncio dello Special One sul Fenerbahce

CalcioWeb

José Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce e l’entusiasmo in Turchia è alle stelle dopo la presentazione show dello Special One. Il portoghese è in contatto per costruire una squadra competitiva e iniziano a circolare voci sui nomi dei primi calciatori.

“Voglio essere ancora più diretto: non ho alcun interesse verso i calciarori della Roma. Nessun interesse”. José Mourinho spegne così, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione da allenatore del Fenerbahce, le voci di un suo interesse a portare Romelu Lukaku e Paulo Dybala nella squadra turca.