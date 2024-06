Nuovo allenatore Monza, c’è l’accordo: era un pupillo di Galliani già da calciatore

CalcioWeb

Vicino l’accordo per il nuovo allenatore del Monza. Raffaele Palladino è stato presentato dalla Fiorentina e ha già fatto le prime, importanti, richieste di mercato. Per i brianzoli ormai è storia. La corsa al nuovo allenatore è già partita e il Monza sembra aver individuato il profilo giusto. L’identikit è stato chiaro fin da subito: giovane e italiano, magari che possa proseguire il lavoro fatto dallo stesso Palladino. Galliani ha sempre avuto un nome in testa, quello di un suo vecchio pupillo già ai tempi del Milan: Alessandro Nesta.

Monza, l’accordo con Alessandro Nesta per la panchina

Alessandro Nesta è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Monza. L’ex difensore del Milan ritroverà Galliani come dirigente ma lui, questa volta, vestirà i panni dell’allenatore e non del giocatore. Nesta è in uscita dalla Reggiana e firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Prima esperienza in Serie A per il Campione del Mondo 2006 il cui annuncio è previsto nelle prossime ore.