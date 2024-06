Nuovo allenatore Torino, Cairo stregato da un protagonista della Serie B

CalcioWeb

Milan Juric e il Torino non proseguiranno insieme nella stagione di Serie A 2024-2025. L’ormai ex tecnico granata lo aveva annunciato già da tempo dicendosi stanco di certi atteggiamenti negativi e polemici presenti nell’ambiente granata nonostante gli ottimi risultati. Chi sarà, dunque, il nuovo allenatore del Torino? Per ora la situazione panchine in Serie A è piuttosto ingarbugliata con diverse squadre ancora senza guida tecnica. Chissà, allora, che il nome non arrivi dalla Serie B.

Torino su Vanoli per il dopo Juric

“Vanoli? È un tesserato del Venezia, ha fatto un grande campionato, bella promozione“. Urbano Cairo, nelle dichiarazioni riportate da Sky Sport, ha tessuto le lodi di Paolo Vanoli, allenatore del Venezia fresco di promozione dopo la vittoria dei Playoff. Dopo aver fatto la trafila nelle Nazionali ed essere stato nello staff di Conte al Chelsea e all’Inter, Vanoli si è messo in luce in Serie B ottenendo grandi elogi.

Il prossimo sarà il suo primo campionato di Serie A, che sia con il Venezia per la salvezza, o con il Torino per provare a dare l’assalto all’Europa. Sarebbe una scommessa ma lavorerebbe nel solco di Juric con la difesa a 3 seppur con un atteggiamento meno difensivo. La valorizzazione dei giovani sarebbe un altro punto a favore del tecnico.