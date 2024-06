Pagelle Svizzera-Italia: Mancini “meglio da CT”, Zaccagni “titolare alla prossima”

CalcioWeb

L‘Italia lascia Euro 2024 nel peggiore dei modi. Pessima prestazione quella offerta dagli azzurri contro la Svizzera. Spalletti cambia ancora una volta modulo, la Nazionale va in confusione, fatica a trovare certezze e identità e crolla a picco contro una Svizzera quadrata ma non certo ‘ingiocabile’. Quella che non gioca è l’Italia, battuta 2-0 senza mai essere stata in partita. Nonostante la tentazione di dare sv a tutti, Donnarumma a parte, di seguito le pagelle di Svizzera-Italia.

Svizzera-Italia: promossi e bocciati

Donnarumma 7: ancora una volta è il migliore degli azzurri. Mentre tutti si perdono Embolo, sperando forse nel fuorigioco, lui fa una grande parata che tiene lo 0-0. Sul primo gol ci mette il piede ma non basta, il secondo era complicato da prendere. “Unico e solo”

Di Lorenzo 5: Nico Williams nella partita contro la Spagna lo ha traumatizzato. Ogni volta che viene puntato sembra possa arrivare un pericolo. Soffre chiunque, anche giocatori che, normalmente, non dovrebbero costituire un pericolo per il miglior Di Lorenzo. Ma a Euro 2024 di quel calciatore sembra esserci solo il ricordo. “Vietnam”

Mancini 5: tarda a chiudere su Freuler nell’occasione del primo gol, viene ammonito e rischia il rosso trattenendo Embolo a centrocampo. Giornata complicata la sua. Eppure 3 anni fa da CT aveva fatto bene… “Era meglio da allenatore”

Bastoni 5: è il difensore più forte che abbiamo, è campione d’Italia con l’Inter, DEVE essere un leader. Non lo è. La difesa azzurra ha bisogno di essere guidata e Bastoni deve prendersi questa responsabilità. “Timido”

Darmian 4.5: lento, impacciato, spaventato. Soffre tantissimo la pressione e sbaglia spesso in uscita. Non ce lo ricordavamo così. “Irriconoscibile”

Barella 5: subisce un duro colpo a inizio partita, fatica per tutto il resto della gara e con lui si abbassano anche i giri del motore azzurro. “In barella”

Fagioli 4.5: soffre la prima da titolare a Euro 2024. Freuler gli taglia alle spalle sul primo gol, colpe divise con Barella che se lo perde a inizio azione. Il secondo gol nasce da una sua impostazione sbagliata e dalla voglia di recuperare finendo fuori posizione. In regia fa il compitino, appena prova a forzare sbaglia. “Peggio di Jorginho”

Cristante 5: la sua fisicità poteva fare la differenza, probabilmente l’ha fatta per la Svizzera. Insieme a Barella doveva essere il motore della Nazionale, qualcuno gli avrà staccato la spina. Il suo cognome lo avranno pronunciato in tanti. Qualcuno anche storpiandolo… “Blasfemo”

Chiesa 5.5: uno dei pochi che prova a fare qualcosa ma i risultati sono poco, ma poco, superiori a quelli dei suoi compagni. A volte si spazientisce e predica nel deserto ma un calciatore con le sue qualità deve anche prendersi la squadra sulle spalle. “Come gli altri”

Scamacca 4.5: partita anonima, del resto l’Italia in attacco fa poco. Nel secondo tempo ha la palla del 2-1 ma prende il palo da pochi passi e forse sarebbe stato anche in fuorigioco. “Impalpabile”

El Shaarawy 5: poteva essere un’interessante chiave tattica sulla destra, prova a sgasare a inizio gara, poi svanisce. Rischia un rosso per un’entrata brutta seppur involontaria. “Il fantasma del Faraone”

Zaccagni 6: ingresso frizzante il suo, come contro la Croazia. Spizza di testa una palla interessa per Scamacca, sulla sinistra prova qualche spunto. “Alla prossima titolare…”

Retegui: sv

Cambiaso: sv

Pellegrini: sv

Frattesi: Sv