E’ fatta, Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina! Corsa a tre per il sostituto al Monza

Sarà Raffaele Palladino l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Il club viola, reduce dalla delusione della sconfitta in finale di Conference League, ha individuato il sostituto di Vincenzo Italiano. L’ex Spezia potrebbe ripartire dal Bologna, fresco della storica qualificazione in Champions League.

La Fiorentina ha trovato l’accordo definitivo con Raffaele Palladino per un contratto fino al 2026. La firma del contratto è prevista nella giornata di martedì 4 giugno. L’ex attaccante è stato protagonista di un rendimento eccezionale ed è considerato uno dei migliori allenatori italiani emergenti.

Il sostituto al Monza

Il Monza continua la ricerca al sostituto di Raffaele Palladino e valuta tre profili interessanti, due emergenti e uno più esperto. Adriano Galliani è sempre più stuzzicato dall’idea di affidare la panchina ad un ex calciatore del Milan ed i nomi sono quelli di Alessandro Nesta e Andrea Pirlo. In corsa anche Marco Baroni dopo la rottura con l’Hellas Verona ma nel mirino di altre squadre di Serie A.