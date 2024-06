Pallone d’Oro 2024: grande novità che riguarda gli allenatori 

CalcioWeb

La cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2024 è in programma per il 28 ottobre, mentre i nominati per il premio verranno rivelati il 4 settembre. A renderlo noto è l’organizzazione in una nota, in cui viene spiegato che “a partire da questa stagione, France Football collabora con la Uefa per la co-organizzazione del Pallone d’Oro“. In palio anche due nuovi trofei: Allenatore dell’anno maschile (club o nazionale) e Allenatore dell’anno femminile (club o nazionale).

“I nominati per il Pallone d’Oro maschile e femminile, il Trofeo Kopa (miglior giovane giocatore), il Trofeo Yashin (miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller (miglior attaccante del club/nazionale), il Club maschile dell’anno Il trofeo, il trofeo del club femminile dell’anno, il trofeo dell’allenatore dell’anno maschile e il trofeo dell’allenatore dell’anno femminile saranno svelati il ​​4 settembre“, conclude la nota.