Panchina Verona, arriva il nuovo allenatore: individuato il post-Baroni

Continua ad aggiornarsi il puzzle degli allenatori nel campionato di Serie A. Il Verona ha chiuso per il sostituto di Marco Baroni, promesso sposo della Lazio: è fatta per l’arrivo di Paolo Zanetti, individuato dal club come profilo ideale dalla dirigenza.

Secondo le ultime notizie l’accordo tra le parti è stato raggiunto per un contratto annuale con opzione per la stagione successiva e la firma è prevista entro le prossime 24 ore. Nel corso della carriera Zanetti ha allenato Sudtirol, Ascoli, Venezia e Empoli. Adesso un’altra grande occasione nel campionato di Serie A.