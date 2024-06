Paolini riporta Andreeva a scuola: l’azzurra in finale del Roland Garros, non succedeva dal 2012!

CalcioWeb

Meravigliosamente Jasmine. Non ci sono altri aggettivi per descrivere la splendida performance di Jasmine Paolini nel tabellone femminile del Roland Garros. Quello che Sinner sta facendo al maschile, confermandosi ampiamente, lei lo sta facendo al femminile superando le attese. La 28enne toscana, numero 15 al mondo ma che da lunedì ha la certezza della prima top 10 della sua carriera, strappa un altro traguardo storico.

Grazie al successo su Mirra Andreeva, Jasmine Paolini raggiunge, per la prima volta in carriera, la finale del Roland Garros: l’ultima volta c’era riuscita Sara Errani nel 2012, oggi era presente in tribuna ad applaudirla come amica e compagna di doppio (le due sono in semifinale!). L’ultima finale italiana di uno Slam al femminile è quella del 2015 con Pennetta e Vinci.

Paolini ha battuto la giovane russa Andeeva, numero 38 al mondo a soli 17 anni, talento più che precoce del tennis mondiale, con grande semplicità. Appena 4 game lasciati all’avversaria, 6-3 / 6-1, una dura lezione per la giovane e talentuosa Andreeva che avrà tutto il tempo per stare sotto i riflettori del tennis mondiale. Oggi è il momento di Jasmine Paolini. In finale contro Swiatek (numero 1 WTA) l’ultimo, complicatissimo, ostacolo che separa l’azzurra dal sogno del primo Slam in carriera.