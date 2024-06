Proroga sul vincolo sportivo: i comunicati di Serie A e Serie B

CalcioWeb

Il presidente della Lega B Mauro Balata accoglie con soddisfazione la decisione del Governo, proposta dal ministro per lo sport Andrea Abodi, che proroga al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo.

“Desidero ringraziare il ministro Abodi per la sua visione e lungimiranza nel difendere il patrimonio dei talenti presenti nei settori giovanili dei nostri club, che in questo modo potranno continuare a investire sui campioni del futuro. Molte sono state le interlocuzioni con il ministro in questi ultimi tempi sul tema e la notizia di oggi ci rende felici, anche perché in questo modo viene assicurata continuità sul principale obiettivo della Lega B, quello cioè della valorizzazione dei giovani da lanciare nel sistema calcio Italia”.

“La speranza – conclude Balata– è che l’apertura di una riflessione sul tema, annunciata dal ministro Abodi, sia decisiva per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche riscontrate”.

Il comunicato della Serie A

“Desidero ringraziare a nome di tutte le squadre di Serie A il Ministro Andrea Abodi e tutto il Governo per la misura adottata oggi dal Consiglio dei Ministri, finalizzata a prorogare il termine del vincolo sportivo”, ha commentato Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A.

“Siamo soddisfatti e sollevati che siano state accolte le nostre richieste, anche in audizione in Parlamento, finalizzate a tutelare un bacino strategico per il nostro movimento quale è quello rappresentato dai giovani c.d. di serie e dai vivai della Serie A. Sarà ora importante usare questi dodici mesi per trovare le migliori soluzioni possibili per regolare le diverse esigenze del mondo del professionismo e di quello dei dilettanti”.