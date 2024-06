Qualifiche GP Canada, pazzesco: 2 piloti firmano il miglior tempo! La griglia di partenza

CalcioWeb

Il Q1 si apre subito con un grande colpo di scena: Sergio Perez out! Il pilota messicano, fresco di rinnovo con la Red Bull dopo due stagioni non proprio brillantissime, chiude 16° e si sfoga prendendo a pugni l’halo. Fuori anche Bottas, Ocon, Hulkenberg, Zhou.

Nel Q2 si consuma il disastro Ferrari: niente gomma nuova, conservata per il Q3, e Leclerc finisce sul filo dell’eliminazione nel finire del secondo stint. Sainz rischia di metterlo fuorigioco nell’ultimo giro ma chiude appena alle sue spalle, Stroll li elimina entrambi. Grande rabbia per entrambi i piloti Ferrari: fuori anche Sargeant, Magnussen e Gasly.

Colpo di scena finale nel Q3. Max Verstappen firma il miglior tempo della sessione. “E dov’è la novità?“, direte voi… il tempo è lo stesso, identico al millesimo, di George Russell che aveva fermato, poco prima, il cronometro in 1:12.000. Il pilota Mercedes è in pole position, Verstappen deve accontentarsi della casella di fianco: in caso di parità viene premiato chi ha fatto per primo il miglior tempo.

La griglia di partenza del GP del Canada

1ª Fila: 1. Russell 2. Verstappen

2ª Fila: 3. Norris 4. Piastri

3ª Fila: 5. Ricciardo 6. Alonso

4ª Fila: 7. Hamilton 8. Tsunoda

5ª Fila: 9. Stroll 10. Albon

6ª Fila: 11. Leclerc 12. Sainz

7ª Fila: 13. Sargeant 14. Magnussen

8ª Fila: 15. Gasly 16. Perez

9ª Fila: 17. Bottas 18. Ocon

10ª Fila: 19. Hulkenberg 20. Zhou