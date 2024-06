La legge-nda del Real Madrid: 2-0 al Borussia Dortmund, è la 15ª Champions League

CalcioWeb

Quella del Real Madrid è una legge e una leggenda. Una legge perchè alla fine, qualsiasi cosa accada, finisce che vincono sempre loro. Una leggenda perchè quella di questa sera è la 15ª Champions League messa in bacheca. Il Real Madrid l’ha rifatto ancora, ha trionfato alla sua maniera, difendendosi e soffrendo quando ce n’è stato bisogno, colpendo in maniera mortifera un Borussia Dortmund bello, grintoso ma anche sprecone e fragile.

I tedeschi sono stati più volte a un passo dal gol, hanno colpito un palo, si sono visti più volte strozzare l’urlo di gioia in gola da Courtois e poi sono capitolati alla maniera del Real Madrid: calcio d’angolo, svetta il più piccolo di tutti, Carvajal, per lo 0-1 che taglia le gambe ai gialloneri. I ragazzi di Terzic si sfaldano, crollano mentalmente e tatticamente e nelle praterie lasciate libere Vinicius ci va a nozze: contropiede e 0-2 con tanto di balletto che chiude i giochi.

Dopo il 1956, il 1957, il 1958, il 1959, il 1960, il 1966, il 1998, il 2000, il 2002, il 2014, il 2016, il 2017, il 2018, il 2022 arriva anche il 2024: sono 15 Champions League nella storia straordinariamente vincente del Real Madrid. Per fare un confronto, il Milan, seconda squadra nell’Albo d’oro della Champions League, in bacheca a 7 trofei, meno della metà. Per Carlo Ancelotti è la quinta Champions League da allenatore, la 7ª della carriera se ci aggiungiamo le due vinte da calciatore: una leggenda vivente, un orgoglio italiano.