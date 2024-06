Rinnovo Kvaratskhelia, l’indizio che fa felici i tifosi del Napoli

CalcioWeb

Con il nuovo corso targato Antonio Conte a Napoli si respira già aria di cambiamento e anche le situazioni un po’ più spinose sembrano potersi risolvere per il meglio. Ieri abbiamo raccontato su Calcioweb della telefonata che ha convinto un top difensore di una big europea a prendere in considerazione il Napoli. Oggi sembra che il rinnovo di Kvaratskhelia sia sempre più vicino.

Secondo quanto riportato su X da Khaka Dgebuadze, giornalista georgiano, Kvaratskhelia ha dato un importante indizio sul suo rinnovo di contratto: “sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità. Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi farle credere di essere sbagliato, devi giustificare le loro speranze. Inoltre lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì (a Napoli, NDR), ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici“.