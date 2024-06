Ripescaggi Serie C, strada tracciata: bonifici ‘fantasma’ e nubi per l’iscrizione, una squadra prepara la festa

CalcioWeb

In casa Ancona la situazione è sempre più delicata e le ultime indiscrezioni sulla partecipazione al prossimo campionato di Serie C non sono positive. Il club biancorosso ha presentato la domanda di iscrizione entro i termini previsti con il giallo del versamento in extremis degli stipendi arretrati.

L’incognita sulla regolarità d’iscrizione preoccupa i tifosi e ora la ‘palla’ passa alla commissione di vigilanza che dovrà prendere una decisione sull’iscrizione della squadra al prossimo campionato.

Il giallo dei bonifici e il ripescaggio

Il futuro dell’Ancona è sempre più bilico e si prospetta un quadro drammatico: esclusione dalla Serie C e ripartenza dalla Serie D nella migliore delle ipotesi. Secondo le ultime notizie, infatti, sarebbero stati stornati i bonifici partiti dal club di Tony Tiong. La bocciatura della Covisoc, a questo punto, sembra inevitabile.

L’esclusione dell’Ancona aprirebbe le porte al ripescaggio del Milan U23. La presentazione della domanda da parte del club biancorosso ha chiuso le porte alla riammissioni della Recanatese, una squadra retrocessa dal campionato di Serie C. La strada sarà quella del ripescaggio e la prima squadra della graduatoria è il Milan U23. Il club rossonero ha già tutto pronto: allenatore (Bonera), stadio (Solbiate Arno) e squadra. Il punto di riferimento sarà con ogni probabilità Francesco Camarda, attaccante dal futuro assicurato e protagonista in finale con la maglia dell’Italia Under 17 all’Europeo.