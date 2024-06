Ripescaggi Serie C, la conferma della Covisoc su Ancona e Milan: adesso è caos gironi!

CalcioWeb

La questione dei ripescaggi in Serie C sembra essere arrivata al capolinea. Le indicazioni erano tutte rivolte in una direzione univoca e nella serata odierna la Covisoc ha preso la decisione che ci si aspettava dovesse prendere. Confermata l’ipotesi rilanciata in mattinata da CalcioWeb: la domanda dell’Ancona è stata bocciata.

Apparivano ben chiare le problematiche legate alla documentazione presentata dal club, in particolar modo per ciò che concerne il mancato pagamento delle ultime due mensilità dei tesserati.

Milan U23, il progetto da 12 milioni per la nuova stagione di Serie C

L’ultima squadra a giovare della situazione legata ai ripescaggi in Serie C sarà il Milan U23. I rossoneri sono la terza big di Serie A, dopo Juventus e Atalanta, a mettere in piedi la squadra Under 23 in Serie C. La partecipazione dei rossoneri sarà formalizzata entro la fine del mese ma si tratta solo di un pro forma. Il Milan ha già stanziato 12 milioni di euro per il progetto: Daniele Bonera sarà l’allenatore, Jovan Kirovski il direttore sportivo scelto personalmente da Ibrahimovic. La squadra giocherà presso Solbiate Arno, a pochi km da Milanello e vedrà in rosa alcuni fra i migliori giovani talenti rossoneri, probabilmente anche Camarda, l’eroe della finale degli Europei U17 vinta dall’Italia.

I gironi della Serie C 2024-2025

Archiviata la questione ripescaggi, la Serie C è quasi completa. Le squadre ci sono ma i gironi… non ancora. Proprio il Milan U23 dovrà essere collocato in uno dei tre gironi, decisione che potrebbe essere presa tramite sorteggio. I rossoneri potrebbero finire anche nel Girone C con le squadre del Sud. Non il massimo per le trasferte.

In attesa di capire in quale girone verrà inserito il Milan U23, di seguito la composizione provvisoria dei gironi della Serie C 2024-2025:

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Legnano, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Clodiense, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus u23, Latina, Messina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.