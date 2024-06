Ripescaggi Serie C: i verdetti Covisoc, la squadra ammessa e la composizione dei gironi

CalcioWeb

La stagione in Serie C ha emesso l’ultimo verdetto: la Carrarese vola nel campionato di Serie B a distanza di 76 anni dall’ultima volta e il quadro delle 60 partecipanti al prossimo torneo è al completo. O quasi. E’ infatti in arrivo il parere della Covisoc sulle domande di iscrizione presentate dalle squadre e una situazione è ormai compromessa: quella dell’Ancona.

Il club biancorosso ha presentato regolare domanda di iscrizione ma la bocciatura sembra scontata per il mancato pagamento degli stipendi arretrati. Il riferimento è alla cifra di 430mila euro da versare a calciatori e staff per coprire i contributi e le mensilità dei mesi di marzo e aprile. Si ipotizzano addirittura bonifici ‘fantasma’ in un tentativo disperato di ‘calmare le acque’ e posticipare l’agonia.

I verdetti della Covisoc e il ripescaggio

I verdetti della Covisoc sono attesi nella giornata di oggi, lunedì 10 giugno. I club esclusi avranno tempo fino alle 19 di mercoledì 12 giugno per presentare ricorso. Venerdì 14 giugno è in programma il Consiglio Federale. Tra gli argomenti del giorno i ricorsi per l’ammissione ai campionati professionistici, l’eventuale partecipazione di ulteriori seconde squadre al campionato Serie C 2024/2025 e le procedure e criteri per eventuali ripescaggi.

La situazione sembra delineata: la Covisoc dovrebbe bocciare la domanda dell’Ancona mentre per il resto non sono attese sorprese. La presentazione dalla domanda da parte dell’Ancona ha escluso le possibilità di una riammissione di una squadra retrocessa dalla C (la Recanatese era in testa alla graduatoria). Sarà il Milan U23 la squadra ripescata. Il club rossonero ha già tutto pronto: allenatore (Bonera), stadio (Solbiate Arno) e una squadra competitiva.

La composizione dei gironi

Anche per le seconde squadre dovrebbe essere adottato il criterio territoriale e secondo il regolamento le Under 23 devono essere spalmate sui tre gironi prima di poterne inserire due nel medesimo. Il dubbio riguarda proprio il Milan: il club rossonero potrebbe essere inserito nel Girone B, l’Atalanta sempre nel Girone A e di conseguenza la Juventus nel Girone C.

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Legnano, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Clodiense, Gubbio, Lucchese, Milan U23, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus u23, Latina, Messina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.