Roland Garros, il Re è Alcaraz! Trionfo in finale contro Zverev dopo una maratona di oltre 4 ore

CalcioWeb

Una maratona di oltre 4 ore: Carlos Alcaraz vince in rimonta contro Zverev e trionfa al Roland Garros. Lo spagnolo continua a confermarsi un talento eccezionale, il tedesco è un giocatore solido e molto forte fisicamente.

Il numero 3 Atp, come avvenuto con Sinner in semifinale, doma il numero 4 del seeding, dopo una maratona di 4 ore e 19 minuti, al quinto set, con il punteggio di 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 diventando il nuovo campione dello Slam parigino che conquista per la prima volta in carriera, dopo Wimbledon e gli Us Open.

Carlos Alcaraz succede a Novak Djokovic sulla terra rossa parigina e lo supera anche nella classifica Atp dove sale al secondo posto dietro a Jannik Sinner con il serbo che scivola in terza posizione. Per Alcaraz tre finali e altrettanti titoli Slam su tre superfici diverse, primo a farcela nel tennis maschile. Per il tedesco è la seconda delusione in finale Slam in carriera dopo l’Open degli Stati Uniti 2020, quando perse al tie-break del quinto set contro Dominic Thiem.