Roland Garros, un’altra delusione in finale: ko Errani-Paolini nel doppio

Un’altra delusione in finale per i colori italiani al Roland Garros dopo il ko di Jasmine Paolini contro la numero uno Swiatek e la sconfitta nel doppio maschile formato da Vavassori e Bolelli. E’ andata in scena la finale del doppio femminile tra Errani/Paolini contro Gauff/Siniakova.

La coppia italiana è stata protagonista di un ottimo primo set ma il tie-break è a favore delle avversarie con il punteggio di 5-7. Nel secondo set Errani e Paolini non hanno la forza di reagire. Gauff e Siniakova controllano e chiudono il secondo set 3-6.