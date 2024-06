Roland Garros, Swiatek è una macchina perfetta: netto successo in finale contro Paolini

CalcioWeb

Iga Swiatek è una macchina praticamente perfetta e si conferma in assoluto la numero uno al mondo. Si è concluso a testa altissima il percorso di Jasmine Paolini al Roland Garros, tennista italiana protagonista di un rendimento eccezionale e sorprendente.

La gara si è conclusa in un’ora e 10 minuti ed è stata in discussione solo in avvio. Dopo l’1-2 dell’italiana, la polacca è entrata in partita e per l’azzurra sono stati dolori. Swiatek ha chiuso con un nettissimo 6-2, 6-1. Per la polacca si tratta del quarto trionfo in carriera, la terza consecutiva, al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Per Swiatek è il 5° titolo Slam della carriera, mentre Paolini si consola con l’ingresso tra le top ten da lunedì prossimo, quando sarà la numero 7 del ranking Wta.

La partita

Il match ha poca storia con la polacca superiore in tutti i settori del gioco. In avvio di partita la toscana illude e al terzo game strappa il servizio alla polacca portandosi in vantaggio 2-1. Da quel momento, però, arriva una serie di cinque giochi a chiudere il primo parziale, con la numero uno del mondo devastante per il il ritmo imposto alla partita.

Per l’azzurra pesa il 25% di punti vinti con la prima di servizio. La polacca vola sul 5-0, allungando a dieci la serie di giochi consecutivi, e chiude 6-1 al primo match point.