Roma, Dan Friedkin in corsa per acquistare un altro club di calcio

La Roma e Daniele De Rossi programmano la prossima stagione con il chiaro obiettivo di migliorare il risultato dello scorso campionato e puntare la qualificazione in Champions. Il proprietario del club Dan Friedkin, il cui patrimonio personale viene stimato in 6,1 milioni di dollari, è in corsa per l’acquisto dell’Everton, squadra che in questa stagione ha chiuso al 15° posto in Premier League.

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’attuale proprietario dei ‘Toffess’ Farhad Moshiri è intenzionato a cedere il club ed è libero di trattare con chiunque visto che è venuto meno l’accordo di massima con il fondo 777 Partners’ che già possiede il Genoa e il Vasco da Gama.

La suggestione Friedkin

Le voci sul passaggio a Friedkin sono sempre più insistenti. In corsa anche due businessmen locali, Andy Bell e George Downing, il fondo americano DFO Management e il magnate Usa John Textor, che già possiede un club di Premier, il Crystal Palace, oltre che Lione, Botafogo e il belga Molenbeek.