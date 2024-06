Salvini punge il Milan: la battuta sulla campagna acquisti è tagliente

CalcioWeb

Matteo Salvini, grande tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tema calcistico all’evento di presentazione della “FS Security Academy” a Milano. Il primo intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riguardato il nuovo stadio di San Siro: “il nuovo stadio è importante avere anche una squadra all’altezza del nuovo impianto“.

Salvini ha poi chiosato con una battuta a metà fra Inter e Milan: “… quello è oggetto di altre iniziative non da me dipendenti. Sto parlando ovviamente dei problemi dell’Inter, non della gloriosa campagna acquisti che sta portando avanti il Milan“.