San Siro, proposta clamorosa! Né Milan, né Inter: lo compra un famoso cantante italiano?

Mentre i vertici di Inter e Milan hanno partecipato oggi a Palazzo Marino alla presentazione dello studio di fattibilità di WeBuild per la ristrutturazione di San Siro, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha avanzato un’interessante proposta per lo storico impianto nel caso in cui i due club decidessero di abbandonare definitivamente l’impianto e proseguire con i propri progetti a Rozzano e San Donato.

La proposta di Beppe Sala per San Siro

L’ultima idea di Sala è di “vendere San Siro a Vasco o ai promoter se le due società di calcio non lo vogliono“. Beppe Sala, durante un incontro per la consegna della Pergamena della Città di Milano al rocker, l’ha buttata lì.

Se Milan e Inter decidessero di mollare il Meazza, il destino della struttura quindi non sarebbe la demolizione, ma la trasformazione in casa dei grandi eventi dell’estate. All’incontro c’era anche Roberto De Luca, presidente di Live Nation, la multinazionale leader della musica live: alla battuta di Sala “preparati a strisciare” la carta di credito non è fuggito, anzi ha sorriso.