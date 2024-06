Dramma Scalvini, l’esito degli esami dopo l’infortunio e il sostituto dell’Italia a Euro2024

CalcioWeb

La pessima notizia è arrivata: il difensore Giorgio Scalvini ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo la gara contro la Fiorentina e non potrà prendere parte a Euro2024. Al suo posto pronto Federico Gatti, calciatore della Juventus. Continuano i problemi per Luciano Spalletti in vista dell’esordio a Euro2024: dopo Acerbi, un altro difensore è costretto al forfait.

“Dopo la partita contro la Fiorentina, Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter”, si legge in un comunicato ufficiale.