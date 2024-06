Paura Scozia-Ungheria: Varga portato via in barella, compagni in lacrime | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Non solo lo scoppiettante Svizzera-Germania, la serata di Euro 2024 ha regalato anche la partita tra Scozia e Ungheria. La sfida alla MHPArena di Stoccarda si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Kevin Csoboth a tempo quasi scaduto.

L’Ungheria chiude il girone al terzo posto, alle spalle di Germania e Svizzera. Nel corso della partita si sono registrati anche momenti di grande paura per le condizioni di Barnabas Varga.

Il calciatore del Ferencváros è uscito in barella dopo uno scontro involontario con il portiere avversario Gunn. La situazione ha destato subito particolare preoccupazione ed i compagni di squadra sono stati ripresi in lacrime. “Le condizioni di Varga sono stabili. Il calciatore è attualmente ricoverato in uno degli ospedali di Stoccarda”, si legge in un comunicato ufficiale.

⚡️Hungary player Barnabas Varga got a strong hit pic.twitter.com/uj0s83rz9A — Russian Market (@runews) June 23, 2024