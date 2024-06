Serie A, Luca Toni è a Bangkok: l’obiettivo è promuovere il Made in Italy

CalcioWeb

Calciatori ed ex continuano nella promozione della Serie A e l’ultimo protagonista è stato Luca Toni. L’ex attaccante della Nazionale italiana ha fatto tappa a Bangkok, accanto a Ice e Maeci, Lega Serie A.

Il Campione del Mondo nel 2006, ha visitato lo scorso 29 maggio la delegazione italiana presente al Thaifex-Anuga Asia 2024, una delle più importanti fiere a livello globale in tema di food and beverage, con oltre 3100 espositori da oltre 50 paesi in tutto il mondo.

Luca Toni è stato accolto dall’Ambasciatore d’Italia a Bangkok Paolo Dionisi e accompagnato nel corso dell’evento dall’ex tennista e leggenda dello sport thailandese Paradorn Srichaphan. I due campioni si sono anche cimentati in una “cooking demonstration” con alcuni chef italiani presenti, utilizzando i migliori prodotti del “Made in Italy”.