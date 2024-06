Serie B, valzer di direttori sportivi: le scelte di Sampdoria e Palermo

CalcioWeb

Sampdoria e Palermo si candidano ad un ruolo da grandissime protagoniste nel prossimo campionato di Serie B con chiare intenzioni di ottenere la promozione in Serie A. Le dirigenze sono ambiziose e sono già in contatto sul fronte calciomercato per costruire squadre all’altezza dei primi posti.

Novità anche sul fronte direttori sportivi. E’ finita l’avventura di Pietro Accardi all’Empoli e la separazione verrà formalizzata nelle prossime ore. Il ds andrà alla Sampdoria e anche in questo caso l’annuncio è atteso a stretto giro di posta. Accardi è stato anche un calciatore della Sampdoria dal 2006 al 2012.

La scelta del Palermo

Mossa a sorpresa in casa Palermo sul fronte del direttore sportivo. Il club rosanero ha raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis, ex dirigente della Salernitana. L’ex portiere era in trattativa anche con il Besiktas ma lo scatto del Palermo è stato decisivo.

Ufficiale la separazione con Rinaudo: “il Palermo FC comunica che non è stato rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, del Direttore Sportivo Leandro Rinaudo.

A Rinaudo un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.