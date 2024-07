Spagna bella e impossibile: 4-1 alla Georgia, ora big match contro la Germania

CalcioWeb

Bella e impossibile. La Spagna supera 4-1 la Georgia, segnando tutti e 5 i gol dell’incontro, e prenota la finale anticipata di Euro 2024 contro la Germania. La ‘Roja’ è la nazionale più informa degli Europei, quella che ha convinto maggiormente e lo ha fatto con le solite armi, identitarie ed efficaci: qualità, possesso palla, gol. E anche una solidità che non era scontata.

Oggi la Spagna ha subito il primo gol dell’Europeo e se lo è fatto da solo, colpa di un autogol di Le Normand che ha sbloccato la gara facendo sognare la Georgia. Un sogno durato poco. La Spagna non si è scomposta, è ripartita con fiducia nei propri mezzi e con la qualità dei suoi calciatori offensivi ha ribaltato l’incontro. Incontenibile Nico Williams a sinistra: prima l’assist per il gol di Rodri, poi la rete personale in contropiede. Nel mezzo il gol di Fabian Ruiz servito da Yamal, straordinario sulla destra. Cala il poker Dani Olmo, subentrato dalla panchina, a riprova che anche a partita in corso il CT De La Fuente possa pescare jolly importanti.

Venerdì, a Stoccarda, la partita dei quarti di finale contro la Germania padrona di casa: sarà un match tutto da vivere fra le due squadre che detengono più titoli europei in bacheca.

Il tabellone di Euro 2024

Spagna-Georgia 4-1

Germania-Danimarca 2-0

Portogallo-Slovenia

Francia-Belgio

Romania-Olanda

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia 2-1 (dts)

Svizzera-Italia 2-0