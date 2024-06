Spagna-Italia, arbitra Slavko Vincic: l’arbitro arrestato in una retata

CalcioWeb

Spagna-Italia, partita di cartello del Girone B, sarà diretta dall’arbitro Slavko Vincic. Designazione di livello quella scelta per il big match che deciderà buona parte del futuro degli azzurri tanto nel girone quando per l’eventuale fase eliminatoria di Euro 2024. Il fischietto sloveno è particolarmente famoso per essere stato arrestato per errore nel corso di una retata della polizia a una cena d’affari, nel 2020.

Risolto l’errore con la giustizia che fece molto scalpore, il direttore di gara ha ripreso egregiamente la sua carriera da arbitro arrivando, poche settimane fa, a dirigere Borussia Dortmund e Real Madrid nella finale di Champions League vinta dagli spagnoli.