Spagna-Italia, incredibile autogol di Calafiori: si sblocca il match | VIDEO

Spagna e Italia sono in campo per la seconda giornata di Euro 2024: si affrontano due squadre in grado di giocarsi la qualificazione e arrivare il più lontano possibile. Infortunio per Nacho e brutta tegola per il Ct de La Fuente.

Luciano Spalletti conferma l’11 contro l’Albania. Nel primo tempo gioca solo la Spagna e il portiere Donnarumma evita il peggio. Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia. Al 55′ il match si sblocca: cross dalla sinistra, Donnarumma sfiora il pallone e Calafiori sigla il più classico degli autogol.

🚨 GOAL: Spain 1-0 Italy! CALAFIORI PUTS IT INTO HIS OWN NET! 🇪🇸 pic.twitter.com/QRTAhm3Abi — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 20, 2024