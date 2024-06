Spagna-Italia, retroscena Morata: il sorteggio premonitore e quella frecciata a Spalletti…

CalcioWeb

“Non essere arrivati alla finale di Wembley tre anni fa ancora fa male: ma la Spagna a Euro 2024 può arrivare fino in fondo, abbiamo tutto per vincere“. Lo dice Alvaro Morata, centravanti e capitano della nazionale iberica prima della sfida contro l’Italia di Spalletti. “Prima del sorteggio sapevo che sarebbe toccata a noi. Li ho incontrati in tutti gli Europei che ho giocato, e mi hanno sempre eliminato – ricorda il centravanti, riferendosi alla semifinale del 2021 e agli ottavi del 2016 – Per noi è un bivio. Ma attenti: l’Italia ha il gene della competitività“.

A Spalletti, invece, Alvaro Morata lascia un ammonimento. “Se fossi l’allenatore avrei la testa come un tamburo sapendo che ci sono 26 giocatori e che possono giocare tutti. Immagino che il Ct dell’Italia si chieda: ‘come giocheranno questi ragazzi contro di me? Con un 9 falso, con le ali che giocano dentro e combinano? Con quelli che ti attaccano alle spalle?’ Possiamo cambiare il modo in cui giochiamo più volte. E in più pressiamo molto alto“.