Spagna-Italia, le pagelle di CalcioWeb: salvate il soldato Gigio! Una Moment per Di Lorenzo?

Primo disco rosso, anzi ‘rojo’, per l’Italia a Euro 2024. Dopo la vittoria in rimonta contro l’Albania, l’Italia riceve una sonora lezione dalla Spagna. Gli azzurri capitolano solo a causa di un autogol, ma Donnarumma salva più volte il risultato e gli attaccanti iberici si divorano più di una ghiotta occasione. Si salvano davvero in pochi questa sera fra le file degli azzurri: le pagelle di Spagna-Italia realizzate dalla redazione di CalcioWeb.

I voti di Spagna-Italia: promossi e bocciati

Donnarumma 7: pronti via con l’Albania aveva preso subito gol; pronti via con la Spagna fa una grande parata su Pedri. Resiste alle conclusioni degli spagnoli, è l’unico a tenere in piedi la baracca. Sull’autogol devia il cross che finisce sull’incolpevole Calafiori. Fino ai minuti di recupero evita che il punteggio diventi più largo. “Salvate il soldato Gigio”

Di Lorenzo 3: un disastro su tutta la linea… laterale. Nico Williams lo salta ripetutamente ogni volta che lo punta, Spalletti deve correre ai ripari affiancandogli Cambiaso. Finisce la partita con un mal di testa atroce. “Dategli una moment“.

Bastoni 5.5: rischia a inizio gara scivolando su dribbling di Nico Williams, nel resto della gara soffre come l’intero pacchetto difensivo azzurro ma prova a tenere la linea. Serata difficile anche per lui. “Bastonato”

Calafiori 5.5: in difficoltà come il resto dei compagni, è sfortunato sull’episodio dell’autogol. Una delusione dalla quale potrà sicuramente crescere. Nel finale prova ad andare all’arrembaggio ma senza successo. “Incolpevole”

Dimarco 5: ben lontano dagli standard ai quali ci ha abituato nell’Inter. Da Dimarco ci si aspetta sempre di più. Dopo l’erroraccio contro l’Albania, contro la Spagna contiene Yamal ma non riesce mai a essere incisivo oltre la metà campo. “Sottotono”

Barella 6: prova a metterci tutto il dinamismo che ha, ma gli spagnoli lo ‘toreano’ in mezzo al possesso palla fitto e complicato da frenare. “Ultimo ad arrendersi“.

Jorginho 4.5: continuamente in sofferenza, sostituito a fine primo tempo, palloni toccati ‘boh’. Dal cervello dell’Italia ci si aspettava di più. E infatti, la partita è andata com’è andata. “Annebbiato”

Chiesa 5.5: contro Cucurella avrebbe potuto fare la differenza ma va in sofferenza come tutti i compagni. Non riesce mai a scatenarsi in fase offensiva. Esce anche lui “a testa bassa“.

Frattesi 5: dietro la lavagna già a fine primo tempo, insieme a Jorginho. Lui prova a metterci, quantomeno, un po’ di dinamismo in più e paga più il cambio tattico che altro. “Da rivedere”

Pellegrini 6: prova a far respirare la squadra prendendosi qualche fallo, pochissimi i palloni giocabili, lui tenta di trarre il massimo da una gara che offre davvero poco. “Stremato”

Scamacca 5.5: Spalletti gli chiede di giocare tanto con la squadra, lui si impegna pure a seguire i dettami del CT ma quando tocchi 2-3 palloni a partita, spalle alla porta e sei da solo in mezzo a 3-4 avversari, diventa davvero complicato. “Frustrato”

Cristante 5: deve entrare per dare una mano, prende un giallo dopo pochi secondi. Gioca condizionato dall’ammonizione, prova qualche ripartenza ma senza grandi risultati. Era il grande dubbio della vigilia ed è rimasto tale. “Punto interrogativo”

Cambiaso 4.5: doveva entrare per dare una mano a Di Lorenzo, finisce per soffrire tanto quanto lui. Un ingresso in campo decisamente negativo, soffre una partita forse superiore al suo attuale livello. “Prendo quello che ha preso lui (indica Di Lorenzo)”

Zaccagni: sv

Retegui sv