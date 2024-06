Spagna-Italia, Spalletti contro i giornalisti: “te con quell’aria da sbarbatello…”, poi cita un “famoso” allenatore | VIDEO

CalcioWeb

L’attesa è finita: Spagna e Italia sono pronte a scendere in campo per la 2ª giornata di Euro 2024. La squadra di de La Fuente è reduce dalla bella vittoria all’esordio contro la Croazia con il netto risultato di 3-0 ed è diritto una delle principali candidate alla vittoria finale. Di fronte i campioni d’Europa in carica, protagonisti del successo in rimonta contro l’Albania e guidati da un Ct preparato come Luciano Spalletti.

La tensione è sempre più alta e l’allenatore italiano si è sfogato contro i giornalisti: “qui non vi si anticipa nulla, è inutile che mi guardate. E te che mi fissi con quell’aria di sbarbatello da giornalista che vuole capire. Perché poi avete quei mezzi di informazione, i droni che svolazzano e che cercano di catturare le sensazioni e le soluzioni tattiche che noi stiamo provando in allenamento”, ha detto Spalletti ai microfoni di CalcioWeb.

Spagna-Italia, lo sfogo di Spalletti contro i giornalisti

Poi Spalletti presenta il big match: “la Spagna ha dei grandissimi calciatori e qui si cerca sempre di trovare i comportamenti giusti da sviluppare nelle dinamiche di gioco”. Poi un riferimento a sorpresa: “Però poi ti tornano in mente le parole di un grandissimo allenatore del passato, il mitico Bresaola. Ve lo ricordate Bresaola?”.

“Lui diceva: “noi siamo bravissimi a mettere in campo i calciatori, poi il guaio è che quando la partita comincia i calciatori si spostano, si muovono. Per cui è difficile…”, conclude Spalletti. Si tratta dell’ultima strepitosa interpretazione di Pasquale Caprì, famoso comico che continua ad arricchire lo speciale Euro2024 di CalcioWeb.