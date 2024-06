Spagna-Italia, Spalletti onesto: “erano troppo più forti di noi”

CalcioWeb

Pochi commenti sul successo della Spagna contro l’Italia nel match della 2ª giornata di Euro 2024. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un autogol di Calafiori, difensore del Bologna.

“La differenza l’ha fatta la freschezza, loro molto più freschi di noi e noi spesso con letture ritardate. Una condizione generale che si è vista”. Così Luciano Spalletti, ‘a caldo’ dopo Spagna-Italia, ai microfoni di RaiSport.

“La chiave del problema è sempre la stessa – risponde il ct -, eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare e per ritornare e riguadagnare la posizione. Loro erano più freschi – insiste Spalletti – e ci hanno creato problemi dal punto di vista della velocità delle scelte, e si è visto. Erano troppo più forti di noi, e hanno vinto meritatamente”, conclude il ct.