Gli stadi di Euro 2024: storia, curiosità e programma dei match nelle 10 arene | FOTO

Dal 14 giugno al 14 luglio la Germania spalancherà porte e stadi all’edizione 2024 di Euro 2024. Protagonista anche l’Italia che dovrà difendere il titolo conquistato il 9 luglio del 2021 grazie alla vittoria in finale contro l’Inghilterra nella fantastica cornice di Wembley. Ora in panchina c’è Luciano Spalletti e gli Azzurri sono stati inseriti nel girone con Spagna, Croazia e Albania contro la quale la Nazionale debutterà il 15 giugno alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Saranno ben dieci gli stadi, in dieci città differenti, a ospitare le partite di Euro 2024. Si inizia all’Allianz Arena, casa del Bayern Monaco, mentre la finale andrà in scena all’Olympiastadion, stadio nel quale trionfò l’Italia ai Mondiali del 2006.

Olympiastadion

Città: Berlino

Capienza: 71:000 spettatori

Squadra: Hertha Berlino

L’Olympiastadion è uno degli stadi più famosi del calcio tedesco, nonchè il più grande di Euro 2024. È stato costruito nel 1972 in occasione dei Giochi Olimpici dagli architetti di Behnisch & Partner: l’idea vincente fu quella di affiancare una struttura unica, con tetto curvo a tenda (dal quale è possibile lanciarsi con il Flying Fox o calarsi con corde di 40 metri al termine di un tour guidato), al vasto parco olimpico Olympiapark.

Lo stadio ospita le partite casalinghe dell’Hertha Berlino, mentre fino al 2005, prima del trasferimento all’Allianz Arena, era la casa del Bayern Monaco. Dal 1985 a oggi è stato la sede tutte le finali della Coppa di Germania oltre a diverse altre partite di livello internazionale: la finale dei Mondiali del 2006 vinti dall’Italia sulla Francia si è giocata proprio qui! Ricordi meno piacevoli per i tifosi della Juventus che hanno visto il Barcellona batte i bianconeri in questo stadio nella finale di Champions League del 2015.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno all’Olympiastadion:

15/06: Spagna-Croazia (18:00)

21/06: Polonia-Austria (18:00)

25/06: Paesi Bassi-Austria (18:00)

29/06: ottavi di finale 2A-2B (18:00)

06/07: quarti di finale (21:00)

14/07: finale (21:00)

RheinEnergieStadion

Città: Colonia

Capienza: 43.000 spettatori

Squadra: 1. FC Köln

Lo stadio di Colonia, noto come RheinEnergieStadion, ha una storia affascinante e ricca di eventi. Originariamente chiamato Müngersdorfer Stadion, è stato inaugurato nel 1923 e da allora è stato l’impianto che ospita gli incontri della squadra di calcio del Colonia. La storia dello stadio inizia con il trattato di Versailles del 1919, quando le fortificazioni di Colonia furono abbattute. Il sindaco dell’epoca, Konrad Adenauer, decise di convertire l’area in un campo da calcio e in una zona verde per attività sportive nel distretto di Müngersdorf. La costruzione dello Sportpark Müngersdorf iniziò nell’ottobre del 1921 e, oltre all’arena principale, furono progettati anche altri impianti sportivi.

Nel corso degli anni, lo stadio ha subito numerose ristrutturazioni, soprattutto in vista degli Europei del 1988 e dei Mondiali del 2006. Per quest’ultimo evento, è stato fatto un grande rinnovamento all’impianto, concluso nel 2004. Lo stadio ha ospitato importanti eventi internazionali, come alcune partite dell’Europeo di calcio del 1988 e del Mondiale di calcio del 2006. Inoltre, è stato la casa dei Cologne Centurions, squadra di football americano, dal 2004 al 2007.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno al Cologne Stadium:

15/06: Ungheria-Svizzera (15:00)

19/06: Scozia-Svizzera (21:00)

22/06: Belgio-Romania (21:00)

25/06: Inghilterra-Slovenia (21:00)

30/06: ottavi di finale – 1B-3A/D/E/F (21:00)

Signal Iduna Park

Città: Dortmund

Capienza: 62.000 spettatori

Squadra: Borussia Dortmund

Il Signal Iduna Park, conosciuto storicamente come Westfalenstadion, è lo stadio di casa del Borussia Dortmund ed è uno degli impianti calcistici più famosi della Germania. Situato a Dortmund, è noto per la sua atmosfera elettrizzante e per la Südtribüne, soprannominata “il muro giallo”, che è la gradinata più capiente d’Europa per una curva di tifosi. La costruzione dello stadio iniziò negli anni ’60 come parte di un progetto per sostituire il vecchio stadio Rote Erde. Il Westfalenstadion fu inaugurato il 2 aprile 1974 e da allora ha subito diverse ristrutturazioni per modernizzarsi e aumentare la sua capacità.

Il Westfalenstadion ha ospitato eventi internazionali significativi, tra cui partite dei Campionati Mondiali di Calcio del 1974 e del 2006, e due finali di Coppa UEFA. Inoltre, è stato classificato tra gli stadi più belli al mondo dal Times nel 2009. Lo stadio è anche dotato di un museo dedicato alla storia del Borussia Dortmund, che offre ai visitatori la possibilità di esplorare la ricca eredità del club.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno al Signal Iduna Park:

15/06: Italia-Albania (21:00)

18/06: Turchia-Georgia (18:00)

22/06: Turchia-Portogallo (18:00)

25/06: Francia-Polonia (18:00)

29/06: ottavi di finale – 1A-2C (21:00)

10/07: semifinale (21:00)

Düsseldorf Arena

Città: Düsseldorf

Capienza: 47.000 spettatori

Squadra: Fortuna Düsseldorf

La Düsseldorf Arena è uno degli stadi più piccoli di Uefa Euro 2024 ma ha comunque una capienza di oltre 40.000 spettatori.

La sua storia è relativamente recente rispetto agli altri stadi storici tedeschi. La costruzione dello stadio iniziò nel 2002 e si concluse nel 2004, sostituendo il vecchio Rheinstadion. Lo stadio possiede un tetto retrattile che, una volta chiuso, permette di creare una calda atmosfera che permette di trasformare la Merkur Spiel-Arena in un’arena coperta durante l’inverno, creando un’atmosfera calda e accogliente per gli eventi. Pur non essendo stato nel lotto degli stadi del campionato del mondo 2006, l’impianto ha ospitato numerose competizioni internazionali nel corso della sua storia, amichevoli di prestigio della nazionale tedesca, partite del campionato europeo di pallamano e Eurovision Song Contest 2011.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno al Düsseldorf Arena:

17/06: Austria- Francia (21:00)

21/06: Slovacchia – Ucraina (15:00)

24/06: Albania – Spagna (21:00)01/07: ottavi di finale – 2D – 2E (18:00)

06/07: quarti di finale (18:00)

Deutsche Bank Park

Città: Francoforte

Capienza: 47.000 spettatori

Squadra: Eintracht Francoforte

Lo stadio di Francoforte, noto come Deutsche Bank Park, ha una lunga e ricca storia. Inaugurato il 7 giugno 1925 come Waldstadion, è stato la casa dell’Eintracht Francoforte fin dal suo inizio.

Originariamente costruito con una capienza di 25.000 spettatori, lo stadio ha subito diverse espansioni e ristrutturazioni nel corso degli anni. Nel 1937, la sua capienza fu aumentata a 55.000 posti, e negli anni ’50 crebbe ulteriormente. Il Waldstadion ha ospitato eventi sportivi di rilievo, tra cui partite dei Campionati Mondiali di Calcio del 1974 e del 2006, e del Campionato Europeo di Calcio del 1988. Inoltre, ha avuto l’onore di ospitare la cerimonia di apertura del Mondiale del 1974.

Nel 2005, lo stadio è stato rinominato Commerzbank-Arena e, successivamente, nel 2020, ha assunto l’attuale denominazione di Deutsche Bank Park. Situato all’interno di un parco contenente campi da tennis, piscine, campi da calcio e ampi spazi verdi, è l’unico stadio tedesco ad avere una tenda ad assetto variabile per coprire il campo in caso di pioggia.

Oltre al calcio, il Deutsche Bank Park ha ospitato anche eventi di football americano, come le partite della Frankfurt Galaxy dal 1991 al 2007, e persino un match di boxe tra Mohammed Ali e Karl Mildenberger nel 19661.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno al Frankfurt Arena:

17/06 : Belgio-Slovacchia (18:00)

20/06 : Danimarca-Inghilterra (18:00)

23/06 : Svizzera-Germania (21:00)

26/06 : Slovacchia-Romania (18:00)

01/07 : ottavi di finale – 1F-3A/B/C (21:00)

Arena AufSchalke

Città: Gelsenkirchen

Capienza: 50.000 spettatori

Squadra: Schalke

Considerato uno degli stadi più innovativi di tutta Europa, l’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen non ha molta storia di cui potersi vantare dato che la sua inaugurazione risale a poco più di venti anni fa. Il terreno di gioco dell’impianto è estraibile dalla struttura dello stadio, scivolando in uno spazio apposito adiacente in modo tale da poter permettere al manto erboso di respirare e liberare il pavimento. Una delle due curve del campo ha la possibilità di arretrare di circa venti metri e, così facendo, si permette l’organizzazione di altri eventi, come i concerti.

Il tabellone, posto al centro dello stadio in pieno stile americano, è tra i più grandi presenti in un impianto europeo, mentre il tunnel che porta i giocatori dallo spogliatoio al campo è stato realizzato ricordando una vera e propria cava mineraria, dedicata alla antica e storica attività della regione della Ruhr. L’Arena AufSchalke contiene al suo interno anche una cappella, disponibile per battesimi e matrimoni. Oltre alle partite casalinghe dello Schalke 04, ha ospitato in passato partite del Mondiale di calcio 2006, tra le quali Inghilterra-Portogallo, valida per i quarti di finale della competizione.

Grazie alla possibilità di estrarre il terreno di gioco e arretrare una parte della curva, la Veltins-Arena ha ospitato un enorme numero di concerti: gli U2, Robbie Williams, AC/DC e Bruce Springsteen. L’arena ha anche la capacità di ospitare gli sport da ghiaccio, infatti nel 2010 si è disputata la partita inaugurale del Campionato mondiale di hockey sul ghiaccio.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno all’Arena AufSchalke:

16/06: Serbia-Inghilterra (21:00)

20/06: Spagna-Italia (21:00)

26/06: Georgia-Portogallo (21:00)

30/06: ottavi di finale – 1C-3D/E/F (18:00)

Volksparkstadion Hamburg

Città: Amburgo

Capienza: 49.000 spettatori

Squadra: Hamburger SV

Lo stadio di Amburgo, noto come Volksparkstadion, (Stadio Parco del Popolo) ha una storia unica. Inaugurato nel 1953 sul sito del vecchio stadio Bahrenfelder Stadion, è stato costruito utilizzando materiali provenienti dal quartiere di Eimsbuttel, che era stato danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Nel corso degli anni, il Volksparkstadion ha subito importanti rinnovamenti, tra cui l’eliminazione della pista di atletica nel 1998 per avvicinare le tribune al campo e migliorare l’esperienza dei tifosi. Un elemento distintivo dello stadio era il famoso “Bundesliga Uhr”, un orologio che segnava la permanenza dell’Amburgo SV nella massima competizione tedesca. Questo traguardo è terminato il 12 maggio 2018 quando, nonostante la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, il counter si è stoppato per la prima volta nella storia precisamente dopo 54 anni, 261 giorni, 0 ore, 36 minuti e 2 secondi dalla prima gara in Bundesliga. Nonostante questo l’“Uhr” è rimasto nello stadio anche per la stagione successiva, sperando in una rapida risalita del club, non avvenuta.

Per questo motivo nel 2019 è avvenuto il definitivo spegnimento e rimozione del famoso orologio. Questo stadio era nel novero dei dodici stadi che hanno ospitato le partite dei mondiali del 2006: sono stati qui giocati quattro incontri dei gironi eliminatori, oltre al quarto di finale tra Italia e Ucraina; si è giocata qui anche la finale dell’UEFA Europa League 2009-2010 che ha visto opposti l’Atlético Madrid e Fulham.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno al Volksparkstadion Hamburg:

16/06: Polonia-Paesi Bassi (15:00)

19/06: Croazia-Albania (15:00)

22/06: Georgia-Repubblica Ceca (15:00)

26/06: Repubblica Ceca-Turchia (21:00)

05/07: quarti di finale (21:00)

Red Bull Arena

Città: Lipsia

Capienza: 40.000 spettatori

Squadra: RB Lipsia

Lo stadio di Lipsia, noto anche come Red Bull Arena è uno degli impianti più moderni e all’avanguardia in Germania. La storia dello stadio è legata al vecchio Zentralstadion, cominciato ad essere costruito nel 1953, ma inaugurato solamente nel 1956. In vista dei Mondiali del 2006, si decise di abbattere l’impianto e costruire il nuovo proprio dove sorgeva il vecchio. Dal 2010 il nome ufficiale dello stadio diventa la Red Bull Arena, con l’inserimento della nota azienda nel mondo del calcio tedesco.

Lo stadio fa parte del complesso polisportivo dello Sportforum Leipzig ed è collocato nella conca che ospitava il vecchio impianto, trovandosi pertanto in parte al di sotto del naturale livello del terreno. Lungo il recinto esterno sono stati preservati i quattro monumentali edifici d’ingresso laterali, mentre nella “buca” sono state mantenute alcune delle panche delle vecchie tribune.

Tutti i posti sono riparati, nonché numerati e dotati di seggiolino ribaltabile. Gli spalti (suddivisi in due livelli sovrapposti sui lati lunghi e in un singolo livello nelle curve) si affacciano direttamente sul terreno di gioco, da cui sono separati mediante un rialzo di pochi metri, protetto da basse ringhiere, e uno spazio intermedio pavimentato in cemento. Gli impianti di illuminazione e di diffusione sonora sono collocati lungo bordi interni della copertura.

Lo stadio ha accolto alcune delle gare valide per la Confederations Cup 2005 e per il Campionato mondiale di calcio 2006; ha inoltre ospitato per tre anni la finale di DFL-Ligapokal.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno al Leipzig Stadium:

18/06: Portogallo-Repubblica Ceca (21:00)

21/06: Paesi Bassi-Francia (21:00)

24/06: Croazia-Italia (21:00)

02/07: ottavi di finale – 1D-2F (21:00)

Allianz Arena

Città: Monaco

Capienza: 66.000 spettatori

Squadra: Bayern München

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, o Munich Football Arena, è uno degli stadi più all’avanguardia del panorama calcistico europeo. Inaugurato il 30 maggio 2005, l’Allianz Arena ha sostituito il glorioso Olympiastadion come casa del Bayern Monaco. Lo stadio ha un design innovativo. Il guscio esterno è composto da 2.874 pannelli di ETFE (uno speciale materiale plastico) spessi 0,2 mm a forma di diamante, ognuno dei quali può essere illuminato singolarmente con colori differenti, consentendo di mostrare una spettacolare varietà di disegni, legati alla Baviera e alle due squadre cittadine.

L’Allianz Arena si illumina di rosso per le partite del Bayern, di blu per quelle del Monaco 1860, di bianco quando ospita la Nazionale e a rotazione nei tre colori ogni sera all’imbrunire. Il costo totale della costruzione è stato di 340 milioni di Euro e le spese sono state equamente ripartite tra le due squadre della città. A causa della sua forma particolare è stato soprannominato “Schlauchboot” (gommone).

La Munich Football Arena ha fatto da cornice all’indimenticabile finale di Champions League vinta dal Chelsea ai rigori proprio contro i padroni di casa e ha ospitato diverse partite di UEFA EURO 2020, inclusa la vittoria per 2-1 dell’Italia ai quarti di finale contro il Belgio.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno al Munich Football Arena:

14/06: Germania-Scozia (21:00)

17/06: Romania-Ucraina (15:00)

20/06: Slovenia-Serbia (15:00)

25/06: Danimarca-Serbia (21:00)

02/07: ottavi di finale – 1E-3A/B/C/D (18:00)

09/07: semifinale (21:00)

Stuttgart Arena

Città: Stoccarda

Capienza: 51.000 spettatori

Squadra: VfB Stoccarda

La Stuttgart Arena, o MHPArena, è un antico stadio tedesco che ospita le partite casalinghe dello Stoccarda, squadra che milita nel massimo campionato tedesco, la Bundesliga. L’impianto è stato costruito nel 1933 per ospitare il 15esimo festival tedesco della ginnastica e, visto il periodo storico, è stato inaugurato dedicando il nome al cancelliere tedesco. Il nome dello stadio è cambiato molte volte con il passare degli anni, nel 1949 infatti è stato modificato dall’amministrazione militare americana in “Stadio Neckar”, nome preso dal fiume che passa a poca distanza dall’impianto.

Nel 1993, in vista dei Campionati Mondiali di atletica leggera, lo stadio è stato ribattezzato come Gottlieb-Daimler, in onore dell’ingegnere tedesco che ha portato la città di Stoccarda a diventare un emblema del settore automobilistico, grazie alla nascita del marchio Mercedes-Benz. È proprio la famosa macchina tedesca a dare il suo nome allo stadio, diventando il 30 Luglio 2008 la “Mercedes-Benz Arena”, nome che ha mantenuto fino a poco tempo fa. Dalla stagione 2023/24 appena conclusa, l’impianto è stato nuovamente ribattezzato in “MHPArena Stuttgart” per motivi commerciali. I diritti sul nome sono stati infatti acquistati per dieci anni dalla società di consulenza IT e nel settore automobilistico MHP.

Lo stadio di Stoccarda ha ospitato diversi eventi calcistici nel corso degli anni. Ha fatto parte degli impianti che hanno ospitato le partite dei Mondiali di calcio 2006, tra le quali troviamo la finale valida per il terzo posto della competizione giocata tra Germania e Portogallo.

Nella stagione 1987/88 la MHPArena è stata luogo della finale di Coppa dei Campioni, alzata dagli olandesi del PSV Eindhoven contro i portoghesi del Benfica solamente dopo i calci di rigore. L’anno successivo, durante la stagione 1988/89, in campo tedesco si è disputato il ritorno della finale di Coppa Uefa tra Stoccarda e Napoli, trofeo vinto dalla squadra partenopea e alzato dal capitano degli azzurri Diego Armando Maradona.

Le partite di Euro 2024 che si giocheranno alla Stuttgart Arena:

16/06: Slovenia-Danimarca (18:00)

19/06: Germania-Ungheria (18:00)

23/06: Scozia-Ungheria (21:00)

26/06: Ucraina-Belgio(18:00)

05/07: quarti di finale (18:00)