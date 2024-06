Lo steward non riconosce Montella: la reazione stizzita del tecnico italiano | VIDEO

CalcioWeb

La Turchia è pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 ed è alta l’attesa per la sfida del 26 giugno contro la Repubblica Ceca. La squadra di Vincenzo Montella ha totalizzato 3 punti in 2 partite frutto della vittoria contro la Georgia e il ko contro il Portogallo.

L’ex Milan e Fiorentina è salito alla ribalta nelle ultime ore anche per un episodio curioso. Il Ct, infatti, è stato stoppato da uno steward che ha preteso che l’allenatore italiano gli mostrasse il pass. “Sono il Ct” ha risposto stizzito Vincenzo Montella. Poi, una volta trovato il pass, il Ct della Turchia lo ha sventolato sotto al naso dello steward.

Ini baru namanya Steward profesional

Sekelas Vincenzo Montella aja sampe dicurigai karena ngga pake ID Card! Nah, kok bisa-bisanya ada orang ngga berkepentingan masuk ke ruang ganti sebelum final ASEAN Mitsubishi Electric Cup 😦

pic.twitter.com/piIpaYK2Zw — Overcaffeine (@KopinBola) June 23, 2024