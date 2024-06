Svizzera-Germania, disperazione in campo e sugli spalti: avevano paura dell’Italia

CalcioWeb

Si è conclusa la 3ª giornata della fase a gironi di Euro 2024 e sono arrivati altri verdetti in vista degli ottavi di finale. La Germania ha strappato un punto con le unghie e con i denti contro la Svizzera: la sfida allo Deutsche Bank Park di Francoforte si è conclusa sul risultato di 1-1 con un botta e risposta tra primo e secondo tempo.

La squadra di Yakin passa in vantaggio con un gol di Dan Ndoye dopo 28 minuti. La reazione della squadra di Nagelsmann porta i frutti solo in pieno recupero grazie ad un gol di Niclas Fullkrug. La classifica del gruppo A è definitiva dopo il successo dell’Ungheria contro la Scozia: la Germania chiude al primo posto, la Svizzera al secondo posto e l’Ungheria è terza. La Scozia è ufficialmente eliminata.

La disperazione nel finale

La Germania sfiderà agli ottavi di finale la seconda del Gruppo C, quello di Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia. La Svizzera, invece, se la vedrà contro la seconda del gruppo B, quello con Spagna, Italia, Croazia e Albania.

Nei momenti finali della partita tra Svizzera e Germania si sono registrati momenti di disperazione in campo e sugli spalti, prima da una parte e poi dall’altra. La situazione è stata veramente paradossale: la partita, infatti, non era decisiva per la qualificazione ma solo per un piazzamento tra primo e secondo posto. E proprio questo potrebbe cambiare il destino delle due squadre. Il motivo è legato alla paura di incontrare i campioni d’Europa in carica dell’Italia in un ottavo di fuoco.

La Germania, dal 28′ della partita contro la Svizzera al secondo posto del girone, ha avuto il timore proprio di incontrare gli azzurri nel prossimo turno. La squadra non trovava il pareggio ed i tifosi sono stati ripresi dalle telecamere in momenti di grande nervosismo. Il pensiero è tornato inevitabilmente alla delusione della semifinale del Mondiale 2006 proprio contro l’Italia.

Il gol Fullkrug ha fatto esplodere la gioia della Germania. La disperazione è così passata dalla parte della Svizzera: i calciatori di Yakin sono stati ripresi dalle telecamere in momenti di sconforto al fischio finale. Il motivo? Il probabile incrocio di fuoco contro l’Italia agli ottavi di finale. Croazia permettendo…