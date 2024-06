Svizzera-Italia, Spalletti cambia tutto? Nuovo modulo e 6 cambi rispetto alla Croazia

CalcioWeb

Vigilia degli ottavi di finale di Euro 2024 che si apriranno con l’Italia protagonista. Gli azzurri, dopo un girone non certo esaltante, hanno ottenuto il pass per la fase eliminatoria grazie all’ultimo tiro utile contro la Croazia: non fosse entrata la conclusione di Zaccagni saremmo stati eliminati. Adesso il margine di errore è minimo e la Svizzera è un’avversaria ostica capace di mettere in difficoltà soprattutto le big. Spalletti studia tante novità. In vista di Svizzera-Italia, ecco i primi rumor sulle probabili formazioni.

La probabile formazione dell’Italia

L’esperimento del 3-5-2 visto contro la Croazia non è andato secondo i piani. L’Italia è apparsa sì più quadrata, ma l’assenza degli automatismi tipici del modulo rischia di essere controproducente, soprattutto senza Dimarco, in pessimo stato di forma e acciaccato. Out anche Calafiori per squalifica.

Il CT Spalletti allora studia l’ennesima rivoluzione: 3 modulo cambiato in 4 partite, ben 6 novità rispetto alla Croazia. Si passa al 4-3-3. Donnarumma in porta, davanti a lui Mancini per Calafiori, completa la coppia Bastoni. Terzini Di Lorenzo e Darmian / Cambiaso, alternati nell’allenamento odierno.

A centrocampo confermato Barella, mentre Fagioli dovrebbe prendere il posto di Jorginho. Cristante potrebbe spuntarla su Pellegrini e Frattesi, armi utili in uscita dalla panchina. Davanti ristabilita la coppia titolare Scamacca, Chiesa, alla quale si aggiunge un terzo, El Shaarawy all’esordio da titolare all’Europeo.

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

La probabile formazione della Svizzera

Pochi i dubbi in casa Svizzera che ha ruotato pochissimi titolari in queste prime tre partite. Non ci sarà Widmer, ex Udinese, per squalifica: al suo posto giocherà Stergiou. Di seguito la probabile formazione della Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo