Svizzera-Italia, lo schiaffo di Freuler: la provocazione sui Mondiali non va giù agli azzurri

Svizzera-Italia sarà anche la sua ‘partita del cuore’, ma con la maglia rossocrociata addosso Remo Freuler lascia da parte ogni sentimentalismo e affila la lingua. Il centrocampista elvetico, 235 partite in Serie A tra Atalanta e Bologna, infiamma la sfida di sabato sera con una dichiarazione piuttosto tagliente.

In riferimento allo 0-3 subito agli Europei 2021, ultima sconfitta in un Europeo subita dalla Svizzera, patita proprio contro l’Italia, Freuler ha risposto: “quella brutta sconfitta ci è servita. Noi poi siamo andati al Mondiale arrivando primi nel girone, mentre l’Italia è rimasta a casa“. Riferimento, fin troppo chiaro, all’estromissione dell’Italia dagli ultimi Mondiali del 2022: nel percorso di qualificazione, l’Italia pareggiò una partita decisiva proprio contro la Svizzera.

Freuler ha poi aggiunto: “non ci sarà spazio per i sentimenti, anche se per me non è una partita come le altre. Non sarà Bologna contro Italia. Siamo la Svizzera e vogliamo vivere questa partita con la nostra anima“. Italia favorita? “E’ giusto che sia così. E’ vero. Speriamo che loro si sentano favoriti, anzi. Ma noi non abbiamo paura“, ha chiosato Freuler.