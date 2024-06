Italia, da 2ª il tabellone ti sorride: incroci e sorprese, prende forma uno scenario da finale

CalcioWeb

Concluso il secondo turno della fase a gironi di Euro 2024, è tempo di trarre le prime somme e di guardare alle classifiche dei gironi con prospettiva ottavi. L’Italia non potrà più raggiungere il primo posto nel proprio girone ma deve mettercela tutta per arrivare seconda. Il passaggio del turno come numero 2, infatti, garantirebbe di finire nella parte bassa del tabellone che, se alla vigilia del torneo sembrava quella più complicata, visto lo scenario che si sta prefigurando, potrebbe risultare decisamente più semplice.

Il tabellone di Euro 2024 dagli ottavi in poi

Il ragionamento è tanto semplice quanto logico: più big ci sono, più il tabellone risulta complicato. Nella parte alta del tabellone sono già qualificate Spagna e Portogallo, le due squadre apparse più in forma in queste prime due gare, insieme alla Germania che contro la Svizzera ha due risultati su tre per finire nella parte alta. Basterebbe già questo per voler evitare un posto in alto, per l’Italia ottenibile solo con il terzo posto.

Certo, in basso ci sarebbero Inghilterra e Francia. Ma qui si parla fortemente al condizionale. Le due grandi favorite della vigilia sono anche le due squadre che hanno stentato di più e, in questo momento, nessuna delle due è sicura del primo posto.

L’Inghilterra ha buone possibilità di raggiungerlo visti i 4 punti nel girone, ma se dovesse replicare contro la Slovenia la pessima prestazione offerta contro la Danimarca, rischierebbe di finire proprio alle spalle dei danesi (in caso di vittoria della Danimarca, per differenza reti) e da seconda giocherebbe agli ottavi già contro la Germania e ai quarti contro la Spagna!

Più complicata la questione della Francia: i transalpini giocheranno l’ultima partita contro la Polonia già eliminata, mentre l’Olanda dovrà affrontare l’Austria. Anche in caso di vittoria, Mbappè (ammesso che giochi) e compagni dipenderanno dal risultato dell’Olanda che attualmente ha gli stessi punti ed è avanti (+1) per la differenza reti.

Se dovesse classificarsi seconda, la Francia finirebbe in alto, già agli ottavi contro il Belgio se finisse secondo (lo è attualmente, nel girone con 4 squadre a 3 punti!) poi contro il Portogallo ai quarti.

L’eventuale percorso dell’Italia nella fase finale di Euro 2024

Va da sè che in questo scenario l’Italia si ritroverebbe ad avere un tabellone molto più semplice. Agli ottavi la Svizzera, formazione coriacea ma inferiore agli azzurri.

Ai quarti Danimarca o Inghilterra: i danesi sono una squadra talentuosa ma che fa fatica a capitalizzare davanti, la difesa degli azzurri dovrebbe avere buon gioco; contro gli inglesi tutto dipenderebbe dallo stato di forma nel quale le due squadre arriverebbero alla partita, se l’Inghilterra è quella delle prime due gare, è tutt’altro che irresistibile.

In semifinale, probabilmente, l’Olanda o il Belgio, due squadre che hanno mostrato più di una difficoltà nelle prime gare del torneo e che, nel lotto delle big, occupano le ultime posizioni.

L’Italia deve arrivare seconda: tutte le combinazioni

Sarà fondamentale per l’Italia arrivare seconda nel proprio girone. Con una partita mancante, quella contro la Croazia di lunedì sera, gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre: con la vittoria l’Italia andrebbe a quota 6 ma, anche in caso di clamorosa sconfitta della Spagna con l’Albania, i ragazzi di Spalletti finirebbero secondi per aver perso lo scontro diretto; in caso di pareggio, anche se l’Albania dovesse fare il miracolo, l’Italia sarebbe seconda a 4 punti, davanti all’Albania per lo scontro diretto vinto.

L’Italia finirebbe terza solo in caso di sconfitta con la Croazia e vittoria o pareggio della Spagna. Se dovesse arrivare, invece, una vittoria dell’Albania e una contestuale sconfitta dell’Italia, gli azzurri finirebbero ultimi ed eliminati.

Il precedente del Mondiale 2006 in Germania

Spulciando nel recente passato calcistico, è presente una coincidenza tanto cara a noi italiani riguardante i Mondiali del 2006 proprio in Germania. L’Italia finì nella parte alta del tabellone con Germania e Argentina, per altro avversarie ai quarti, finendo per incontrare: Australia, Ucraina e Germania in un percorso verso la finale, tutto sommato, alquanto tranquillo.

Nella parte bassa del tabellone la situazione è stata decisamente più complicata: presente Inghilterra e Brasile, oltre a Portogallo-Olanda e Spagna-Francia che si affrontarono già al primo turno. Successivamente, i quarti furono Inghilterra-Portogallo e Brasile-Francia, la semifinale Portogallo-Francia. Un percorso maledettamente complicato dal quale i ‘Galletti’ riuscirono a spuntarla per poi perdere in finale contro gli azzurri. Chissà che a Euro 2024 possa ripetersi uno scenario simile…