Il tabellone di Euro 2024: come cambia la situazione dell’Italia dopo i risultati del Gruppo E

Continua ad aggiornarsi il tabellone di Euro 2024, in attesa delle ultime partite del Gruppo F, quello del Portogallo. Il Gruppo E ha regalato tantissimo equilibrio con 4 squadre a quota 4 punti. La Romania chiude al primo posto per i 4 gol realizzati contro i 2 del Belgio. Solo un secondo posto per la compagine di Tedesco.

La Slovacchia stacca il pass al terzo posto. Clamorosamente eliminata con 4 punti conquistati l’Ucraina. Il Belgio è stato inserito nell’accoppiamento degli ottavi di finale con la Francia e non potrà incontrare l’Italia almeno fino alla finale. La Romania è andata a finire nella parte ‘bassa’, proprio quella della squadra di Spalletti. Il percorso degli azzurri si preannuncia sempre più interessante.

Girone A

Germania 7 Svizzera 5 Ungheria 3 Scozia 1

Girone B

Spagna 9 Italia 4 Croazia 2 Albania 1

Girone C

Inghilterra 5 Danimarca 3 Slovenia 3 Serbia 2

Girone D

Austria 6 Francia 5 Olanda 4 Polonia 0

Girone E

Romania 4 Belgio 4 Slovacchia 4 Ucraina 4

Girone F

Portogallo 6 Turchia 3 Repubblica Ceca 1 Georgia 1

Classifica delle migliori terze

Ricordiamo che le prime 4 nella classifica delle migliori terze accederanno agli ottavi di finale.

Olanda 4 Slovacchia 4 Slovenia 3 Ungheria 3 Croazia 2 Repubblica Ceca 1 (una gara da giocare)

Il tabellone di Euro 2024

Spagna-3E (Slovacchia) / 3F

Germania-Danimarca

Portogallo-3A (Ungheria)/ 3C (Slovenia)

Francia-Belgio

Romania- 3C (Slovenia) / 3D (Olanda)

Austria-2F

Inghilterra-3D (Olanda) / 3E (Slovacchia)

Svizzera–Italia