Tensione prima di Italia-Albania, fermati 50 tifosi azzurri: il motivo

CalcioWeb

Si sono registrati momenti di tensione prima di Italia-Albania, sfida valevole per il primo match del Gruppo B di Euro 2024. Nell’altra partita sono in campo Spagna e Croazia e le Furie Rosse sono state protagoniste di un primo tempo eccezionale. La squadra di de La Fuente è una delle principali candidate alla vittoria.

Clima festoso ma anche momenti di tensione: la polizia tedesca ha infatti fermato una cinquantina di italiani. Sono stati trovati in possesso di coltelli, passamontagna e bombe carta. Passeranno le prossime 24 ore in cella, in attesa di una decisione.