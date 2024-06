Terremoto Kvaratskhelia, l’agente: “vogliamo andare via da Napoli”

CalcioWeb

Un altro terremoto in casa Napoli sul fronte calciomercato. L’ultima stagione deludente continua a portare conseguenze ed i big si allontanano a grandi passi dal club azzurro. Dopo Osimhen e Di Lorenzo, anche Kvaratskhelia ha chiesto la cessione.

La conferma è arrivata da Mamuka Jugeli, agente del calciatore in un’intervista al media georgiano Sport Imedi. “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”.

Sulla stessa linea anche il padre del calciatore, Badri: “non voglio che mio figlio resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.