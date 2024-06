Euro 2024, tifoso dell’Inghilterra ubriaco: si risveglia nello stadio vuoto alle 4 di mattina | VIDEO

CalcioWeb

“Mi sono appena svegliato, sono le 4 di mattina e sto congelando nello stadio dello Schalke“. Incredibile disavventura per un tifoso dell’Inghilterra ubriaco che, dopo essersi addormentato al termine della partita contro la Serbia si è svegliato il giorno dopo, alle 04:00 del mattino, nel gelo dello stadio di Gelsenkirchen.

L’uomo ha raccontato la sua disavventura sui social, diventando ben presto virale. Il tifoso dell’Inghilterra ha spiegato di essersi ubriacato la sera prima, durante la partita, e di essere crollato di colpo. Poi il risveglio, quando ormai erano andati tutti via ormai da diverse ore. Un racconto piuttosto divertente, tranne che per la sicurezza che non si è accorta di nulla…

