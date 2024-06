Udinese, arrivano Inler e Nani: come cambia l’area tecnica-sportiva

CalcioWeb

Giornata di annunci in casa Udinese dopo il provvedimento di ribaltone in panchina con l’addio di Fabio Cannavaro. Il club bianconero ha annunciato le nomine di Gianluca Nani come Group Technical Director e di Gökhan Inler nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese.

“Gianluca Nani porterà un consistente bagaglio di competenze grazie ai suoi oltre 30 anni di esperienza nel mondo del calcio italiano e internazionale. Nani ha dimostrato una straordinaria capacità di sviluppare talenti, implementare strategie vincenti e guidare squadre verso il successo. Lavorerà a stretto contatto con il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica Gökhan Inler, l’allenatore e tutto il team Udinese e ne supervisionerà la direzione tecnica.

Gökhan Inler ha vestito la maglia bianconera dal 2007 al 2011 diventando un punto di riferimento per la squadra e i tifosi. Questa scelta riflette la volontà della società di puntare su una figura di grande esperienza calcistica oltre che di grande conoscenza della realtà friulana.

Queste nomine rappresentano un passo importante nel percorso di crescita e innovazione del club con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più ambiziosi. La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 18 giugno, con orario che verrà comunicato nei prossimi giorni”, si legge sul sito ufficiale del club bianconero.