Euro 2024, l’Albania rischia grosso! L’UEFA apre un’indagine: come può cambiare il girone dell’Italia

Il match che ha visto l’Italia affrontare l’Albania è ora è sotto indagine da parte dell’UEFA. Dopo la partita giocata il 15 giugno 2024 a Dortmund, vinta dalla Nazionale italiana 2-1 con i gol di Bastoni e Barella, sono stati segnalati alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione dell’organismo calcistico europeo.

In particolare, i tifosi albanesi sono stati imputati di quattro capi d’accusa:

Lancio di oggetti

Accensione di fuochi d’artificio

Invasione del campo di gioco

Trasmissione di un messaggio provocatorio non idoneo a un evento sportivo

Procedimento Uefa: cosa rischia l’Albania

Sarà il CEDB, l’organismo di controllo, etica e disciplina dell’Uefa, a decidere in merito al procedimento dopo aver visionato filmati e immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio, dopo il match tra Italia e Albania e dopo aver raccolto tutti gli elementi utili a una corretta valutazione del caso.

L’Albania rischia di subire ammende e sanzioni che possono arrivare fino alle limitazioni, complete e parziali, per i tifosi in successive partite della Nazionale. Tale decisione rischia di influire anche sulle dinamiche del girone dell’Italia. L’Albania è la squadra più debole, ma anche la più tifata: nel match contro l’Italia, lo stadio era interamente rosso e nero! Se gli albanesi dovessero perdere anche il sostegno del tifo, il loro Europeo potrebbe prendere una piega decisamente negativa e la sola Italia avrebbe giocato con l’handicap di aver avuto il tifo contro.

Il comunicato dell’Uefa

“La UEFA ha avviato procedimenti disciplinari in conformità all’articolo 55 del Regolamento disciplinare UEFA (DR) in seguito alla partita della fase a gironi UEFA EURO 2024 tra Italia e Albania (2-1) giocata il 15 giugno 2024 a Dortmund, Germania“.

Cosa rischia davvero l’Albania?

Nella partita odierna contro la Croazia l’accesso allo stadio per i tifosi dell’Albania sarà garantito senza problemi. Difficile comunque che, per i capi d’accusa in questione, neanche troppo violenti, possano arrivare sanzioni che impediscano ai tifosi albanesi di entrare allo stadio nella gara contro la Spagna e nelle eventuali partite successive di Euro 2024. Molto più probabile che venga inflitta un’ ammenda economica alla Federazione.