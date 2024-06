Le Wags della Germania a Euro 2024: la Professoressa a ‘L’Eredità’, l’ex di Chris Brown e la modella da migliaia di followers | FOTO

CalcioWeb

La Germania torna in campo alle 18 nella seconda giornata del girone di Euro 2024. Dopo il 5-1 alla Scozia, arriva l’Ungheria. A sostenere i calciatori ci sono anche loro, le wags, sempre al centro dell’attenzione durante gli Europei.

Ecco alcune delle Wags della Nazionale tedesca

Sara Arfaoui, moglie di Ilkay Gundogan è nata a Montebelluna in provincia di Treviso, ma è cresciuta a Nizza dove attualmente vivono le tre sorelle ed il fratello più piccolo. Grazie alle sue origini tunisine, come da lei dichiarato, le è stato più facile imparare le lingue. Sara infatti parla correttamente il francese, il tunisino e l’italiano. Studia a Nizza e dopo il diploma al Liceo Classico, la giovane si trasferisce a Milano, dove inizia la sua carriera nel campo della moda.

Dopo aver lavorato come modella per diversi noti brand della moda, nel 2019 Sara approda in televisione, diventando Professoressa del celebre game show di Rai 1 L’Eredità, condotto prima da Amadeus e Carlo Conti, poi da Flavio Insinna. Sulla vita privata della Arfoui si sapeva ben poco, fino a quando nel 2021, con grande sorpresa dei fan, la modella è scomparsa dal piccolo schermo e ha lasciato l’Italia per raggiungere il futuro marito.

Il matrimonio è stato celebrato nel 2022 in Italia, a Cassano d’Adda, e soltanto dopo un anno dal fidanzamento e il 15 marzo 2023 Sara e Ilkay sono diventati genitori del piccolo Kais, nato a Milano.

Candice Brook, moglie di Sanè: è nata il 18 luglio 1987 a New York da padre imprenditore e madre designer d’interni. È cittadina statunitense di nascita. Ha una relazione con il calciatore tedesco almeno dal 2017. E’ nota per le sue stridenti relazioni passate. E’ stata legata in passato al cantante Chris Brown, al giocatore dell’NBA Safaree Samuels e al rapper French Montana. La cantante e modella si destreggia tra la carriera e la cura dei suoi due figli, Rio Stella e Tobias.

Lisa Muller moglie di Thomas Muller: Nata in Germania il 23 Novembre del 1989, sotto il segno del Sagittario, Lisa Trede (nome da nubile) diventa una nota modella che riesce a guadagnare migliaia di followers su Instagram. Delle sue grandi passioni, quella per i cavalli la spinge a diventare anche un equestre professionista ed una tiratrice sportiva.

Lisa ha incontrato per la prima volta Thomas Müller nel 2007, nel fiore dell’adolescenza di entrambi. Infatti, entrambi avevano 17 anni quando hanno iniziato a frequentarsi. Nel 2008 il calciatore le ha fatto la proposta di matrimonio, e l’anno successivo si sono sposati. Dopo il matrimonio Lisa ha preso il cognome di suo marito.

Daniela Jehla è la moglie di Marc-Andrè Ter Stegen, classe 1989, è un’affermata modella e influencer. In Germania è molto popolare, difatti conta ben 485 mila followers su Instagram. Proprio qui è solita condividere foto nelle quali si mostra in tutta la sua bellezza.

Sofia Weber è la fidanzata di Kai Havertz: è nata il 28 marzo 1999, è nata e cresciuta in Germania. È una modella tedesca e influencer. Sui social media pubblica foto in cui si vede accompagnare spesso il suo partner, mostrando tutto il suo sostegno.