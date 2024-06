Zanetti nuovo allenatore del Verona: cifre e dettagli del contratto

CalcioWeb

Dopo la rottura con Marco Baroni, dovuta alle divergenze sul rinnovo pluriennale del contratto e dopo la clausola di rinnovo automatico attivatasi al momento della matematica certezza della salvezza raggiunta, il Verona ha scelto Paolo Zanetti come nuovo allenatore.

Dopo la salvezza raggiunta con l’Empoli nel 2023, Zanetti è stato esonerato il 19 settembre 2023 a causa degli scarsi risultati raggiunti. Rimasto fermo per l’intero arco della stagione, Zanetti è pronto a rimettersi in gioco a Verona. Firmerà un contratto annuale da 700.000, presente nell’accordo una clausola con opzione rinnovo automatico in caso di salvezza.