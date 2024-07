ACR Messina, nominato il nuovo direttore sportivo: il comunicato del club

CalcioWeb

Il nuovo direttore sportivo dell’ACR Messina per la stagione 24/25 sarà Giuseppe Pavone. Lo rende noto il sodalizio biancoscudato in un comunicato stampa sui propri canali social in cui aggiunge come “il nuovo ds di comprovata esperienza è in città da ieri e si è messo subito al lavoro per l’allestimento della rosa in vista della nuova stagione sportiva, da mettere a disposizione di mister Modica”. La società rende altresì noto che è al lavoro per il ritiro pre-campionato.

Chi è nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina

Giuseppe Pavone è un ex centrocampista che ha giocato anche in Serie A e ha vestito le maglie di Foggia, Torino, Inter, Pescara, Taranto e Cavese. Negli ultimi anni è stato direttore sportivo alla Cavese, poi Barletta e direttore generale e sportivo alla Juve Stabia fino al giugno 2021. Ultima esperienza nuovamente a Foggia due anni fa.