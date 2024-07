Caos Al Ittihad: Benzema ‘blocca’ Pioli, il presidente si dimette

CalcioWeb

Clima di grande tensione in casa Al Ittihad. Secondo quanto riporta le ‘Parisien’ l’attaccante Karim Benzema si sarebbe opposto all’arrivo di Stefano Pioli nel ruolo di allenatore. Il presidente, che aveva scelto l’ex Milan per iniziare un nuovo progetto, ha rassegnato le dimissioni.

L’ex attaccante del Real Madrid avrebbe ‘voce in capitolo’ sulla scelta del nuovo allenatore secondo una clausola presente nel contratto. Benzema vorrebbe in panchina Christophe Galtier, ex allenatore del Psg.

La presa di posizione del francese ha scatenato un terremoto interno al club e le conseguenze rischiano di diventare pesantissime. L’arrivo di Pioli è in stand-by.