Una prestazione impressionante: Carlos Alcaraz domina la finale contro Novak Djokovic e vince meritatamente Wimbledon. Lo spagnolo continua a confermarsi un grandissimo talento e il risultato finale dell’ultimo atto non è stato mai in discussione.

Lo spagnolo ha bissato il successo dello scorso anno al torneo di Wimbledon battendo in finale il serbo, come nel 2023. Netto il risultato in favore dello spagnolo: 6-2, 6-2, 7-6 (7-4) dopo 2 ore e 30 minuti.